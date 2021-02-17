شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم بثبات المقاومة- تحليل - 17-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لثبات المقاومة الرئيسية الممتدة حاليا نحو 128.45 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات تصحيحية هابطة ليستقر بذلك قرب 128.00, كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط السلبية وليجبر السعر على استئناف التصحيح السلبي لحين اختباره للدعم المتمركز عند 127.45 ومن ثم ليجدد المحاولات الصاعدة بهدف إيجاد منفذ للانتقال نحو المسار الصاعد خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 127.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت