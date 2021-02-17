شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يلتقط أنفاسه-تحليل - 17-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الزوج بتداولات هذا الصباح مستوى 147.55 ومن ثم ليرتد بشكل لحظي محاولا التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد, نذكر بأن ثبات الدعم الإضافي المتمركز عند 146.00 سيدعم الاستمرارية الإيجابية لنبقى بانتظار تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف أولا مستوى 147.85 وصولا نحو 148.50.

كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي المستمر ليزيد من فرص الوصول نحو الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 146.40 و 148.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد