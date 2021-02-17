شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعد– تحليل - 17-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر البلاتين بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد تصحيحي هابط محاولا بذلك تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي, نشير إلى أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الإضافي المستقر عند 1230.00 فإن ذلك يدعم الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف قريبا مستوى 1350.00 و 1395.00 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الإضافي المذكور سابقا, فإن ذلك سيفعّل المسار التصحيحي الهابط ولنتوقع هبوط التداولات نحو 1175.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1230.00 و 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد