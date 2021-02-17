شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالميل الصاعد– تحليل -17-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النحاس بتقديمه لتداولات إيجابية متكررة ليحافظ بذلك على استقراره ضمن المسار الصاعد والقائم بشكل عام على ثبات الدعم الممتد نحو 3.6200 بالإضافة لتشكيل مستوى 3.7700 لدعم إضافي أمام التداولات الحالية.

كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي لنبقى بانتظار تسجيله قريبا لأهداف جديدة قد تمتد نحو 3.8800 و 4.000 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.7900 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد