شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يجتاز المقاومة – تحليل - 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب زوج الدولار مقابل الفرنك من هدفنا المنتظر عند 0.8860 يوم أمس وارتد صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 0.8923 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب اللحظية، في طريقه لزيارة مستوى 0.8975 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق الهدف المقترح سيدفع السعر إلى 0.9025 كمحطة إيجابية تالية، بينما يمثل كسر 0.8923 عامل سلبي سيضغط على السعر لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8860 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد