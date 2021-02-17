شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ليقترب من إعادة اختبار المقاومة المخترقة سابقاً والتي تتحول إلى دعم الآن عند 0.7725، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 عند هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية واضحة الآن.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 0.7820 ثم 0.7915، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 0.7725.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7700 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد