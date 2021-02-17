شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات جانبية يوم أمس وحافظ على استقراره فوق حاجز 63.00، ليستمر بالتذبذب داخل القناة اللحظية الصاعدة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 يقدّمان الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 66.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 62.20 والأهم فوق 61.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.20 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد