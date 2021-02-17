شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الفضة ضغط سلبي قوي يوم أمس ليكسر مستوى 27.60 ويستقر عند خط الاتجاه اللحظي الصاعد الذي يتواجد الآن عند 27.30، ليواجه تعارضاً بين العوامل الفنية، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال تخطي أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن كسر الدعم 27.30 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 25.50 كهدف سلبي رئيسي، بينما يمثل اختراق المقاومة 27.60 مفتاح استئناف الموجة اللحظية الصاعدة التي تتواجد أهدافها التالية عند 28.85 ثم 29.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.60 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي