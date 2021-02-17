شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون حاجز 1800.00، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، معززاً التوقعات بمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1765.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع الإشارة إلى أن كسر 1785.00 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الأهداف الممتدة، بينما يمثّل الثبات دون 1820.00 شرط أول لاستمرار الانخفاض المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1765.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط