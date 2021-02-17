شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على اعتماد تكلفة برنامج إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للسياحة وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث سيتم العمل بالتعاون بين الخبراء المتخصصين من الوزارتين بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتهدف الوحدة التي تضم في عضويتها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الاقتصاد والإحصاء والسياحة، إلى رفع كفاءة العاملين بالوزارة وبناء قدراتهم في مجال الإحصاء السياحي والتوعية بأهمية مخرجات الوحدة المرتبطة بتشجيع السياحة المحلية وقياس مردودها على الاقتصاد المصري وكذلك دراسة خصائص السائحين الوافدين وتقييمهم للخدمات السياحية المقدمة وتقدير الدخل السياحي بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي تفعيل هذه الوحدة التى كانت متوقفة منذ عام ٢٠١٧، في إطار تنفيذ محور التطوير المؤسسي فى إطار الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة التي تشمل مكونا خاصا بتوفير البيانات والاحصاءات السياحية الدقيقة.

كما وافق مجلس إدارة صندوق السياحة أيضا على إطلاق حملة توعية لرفع الوعي السياحي والأثري لدي جموع الشعب المصري وتعريفهم بالتراث الحضاري والثقافي لمصر ومقوماتها السياحية بما يساهم في تنشيط حركة السياحة الداخلية.

وسوف يتم تمويل هذه الحملة مناصفة بين الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والبنك الأهلي المصري.