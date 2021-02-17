شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع البوتاجاز تخاطب "الصناعة" بشأن أزمة فى تطبيق مواصفة قياسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والتجارة، بشأن أزمة تواجه مصانع البوتاجاز، فى تطبيق المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker.

وقال محمد المهندس رئيس غرفه الصناعات الهندسية في تصريحات لـ"الخليج 365" أن المصانع خاطبت الغرفة حول صعوبة الالتزام بالمواصفات المقررة، لأن ذلك يتطلب استيراد بعض المكونات والذي واجهه صعوبه شديده نتيجة أزمة فيروس كورونا.

واضافه محمد المهندس، أن وجود كميات كبيرة من المكونات جاهزه لإنتاج الموديلات الموجوده حاليا بالمواصفة السابقة والتي لا يمكن تعديلها، كما أن وجود كميات كبيره من المنتج التام مخالف للمواصفات نتيجة الركود وهذا يعود لازمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سوف ينتج عن اجراء هذه التعديلات فى المواصفة زياده في أسعار المنتجات مما يضيف عبئا على المستهلك المصري، وهو مما يتطلب اعاده النظر في اجراء هذه التعديلات وفي حاله الاصرار على التطبيق فان الامر يتطلب من الشركات المصنعة لتوفيق الاوضاع واستيراد المكونات مدة لا تقل عن عام كامل.