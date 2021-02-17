شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية مضغوطة بارتفاع عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء مع ضغط ارتفاع عوائد السندات وبالأخص الأمريكية على التقييمات العالمية للأسهم، حيث يعتقد المستثمرين أن التعافي العالمي المدعوم بالتحفيز سيؤدي في النهاية لارتفاع الضغوط التضخمية.

ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم العالمية لا تزال تحوم بالقرب من مستويات تاريخية مرتفعة في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال وتيرة التعافي الاقتصادي وتقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا بالإضافة للتحفيز وبالأخص التي تتبنها الإدارة الأمريكية والتي يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمريرها من الكونجرس والتي تقدر بنحو 1.9$ تريليون دولار، إلا أن ارتفاع عوائد السندات يلقي بظلاله مؤخراً على أدائها، بخلاف ذلك لا يزال نبض التداول يتغيب عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلات العام القمري الجديد في الصين.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد مشاركة مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة تداول العملات الأجنبية المستديرة عبر الإنترنت لجمعية المالية والخزينة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 324 مليار ين مقابل 750 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 600 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.39 تريليون ين مقابل 0.51 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.49 تريليون ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 2.0%، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 9.5% مقابل 11.6%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تسارع النمو إلى 5.2% مقابل 1.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.1%.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أعرب بالأمس عن كون المركزي الياباني ماضي قدماً في السياسة النقدية التوسعية لدعم أداء ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وأن شراء الصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) يعد جزء من التيسير النقدي، موضحاً أن سوق الأسهم يعكس توقعات أرباح الشركات، ومضيفاً لن نعرف حتى وقت لاحق ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في الأسهم مفرطة، وسط تأكيده على أنه من السابق لآونة مناقشة الخروج من برنامج التحفيز الضخم والذي يتضمن شراء (ETF).

هذا ويتداول مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية حالياً أعلى مستويات ثلاثين ألف بن بعد أن اختبر تلك المستويات في مطلع هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1990، كما يتداول مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان حالياً قرب الأعلى له منذ عام 1991 مع تقدم أسهم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية مدعومة بارتفاع أسعار النفط للأعلى منذ مطلع 2020 والتوقعات بأن تبدأ اليابان التطعيمات ضد فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني في مطلع هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الفصلي السابق، إلا أن تلك البيانات فاقت توقعات المحللين في الأسواق ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية خلال الربع الثاني من العام الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.41% ليخسر 7.96 نقطة ويصل إلى المستوى 1,957.12، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.87% ليخسر هو الأخر 265.04 نقطة ويصل إلى المستوى 30,202.71.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح 86.28 نقطة ويصل إلى المستوى 30,832.94، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.21% ليخسر 38.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,124.97.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 35.17 نقطة ويصل إلى المستوى 12,645.89، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.44% ليخسر 30.67 نقطة ويصل إلى المستوى 6,886.60.