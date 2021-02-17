شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع لليوم التاسع على التوالي – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي بنسبة بلغت 0.22% بما يعادل 20.181 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,000.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9,250.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,825.00 ومستوى المقاومة 9,250.00.