شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 6250 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، وهو ما قد يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة الهام والقوي عند 6330 نقطة خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6150 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,235 وبين مستوى المقاومة هو 6,274 نقطة