شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 10409 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10459 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وذلك بعدما لامس خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو قد يدفعه لأعلى لمستوى المقاومة الهام عند 10550 نقطة. شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,426 وبين مستوى المقاومة هو 10,493 نقطة