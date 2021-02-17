شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم إعمار (4220) باللون الأخضر خلال آخر جلساته، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 5.84% بما يعادل 0.52 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بعد استناده في وقت سابق إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 9.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة المهمة عند 9.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.97.