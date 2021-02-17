شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.70% بما يعادل 0.82 نقطة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.52، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 25.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.52 ومستوى المقاومة 24.50.