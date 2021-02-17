شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم التصنيع (2060) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليفتح أمامه الباب للمزيد من الصعود.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.38.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.08.