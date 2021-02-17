شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجوف الزراعية (6070) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.31% بما يعادل 1.50 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 70.41، طيلة ثبات الدعم 59.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 59.00 ومستوى المقاومة 70.41.