شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 41.50، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 10.00% بما يعادل 3.95 نقطة، ويصاحب السهم في هذا الصعود زيادة كبيرة في أحجام التداول، ما يدلل على صحة هذا الاختراق، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 41.50، ليستهدف مستوى المقاومة 51.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 48.00.