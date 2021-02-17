شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم أنابيب (2200) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.93% بما يعادل -0.20 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 20.58، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.58 ومستوى المقاومة 22.77.