شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الخليج محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود اتحاد الخليج (8120) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 0.12 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.50 ومستوى المقاومة 21.08.