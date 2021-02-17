شكرا لقرائتكم خبر عن سايكو يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سايكو (8100) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.51% بما يعادل 0.32 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.44، ليستهدف مستوى المقاومة 24.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.20 ومستوى المقاومة 22.60.