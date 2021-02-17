شكرا لقرائتكم خبر عن سويكورب وابل ريت يظهر المزيد من العلامات السلبية رغم ارتفاعه – تحليل صباحي – 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم سويكورب وابل ريت (4345) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.01 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 7.02، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 6.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.80 ومستوى المقاومة 7.30.