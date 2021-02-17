شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر السيارة فورد فوكاس 2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح السيارة فورد فوكاس في مصر بأربعة فئات من طراز السيدان وفئة واحدة هاتشباك صغيرة وأسعارها كالاتي :

الفئة الاولي من فوكاس سيدان الجديدة تأتي بسعر 345 ألف جنيه، و375 ألف جنيه للثانية، والفئة الثالثة تقدم بسعر رسمي 415 ألف جنيه، والفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا تقدم بسعر رسمي 465 ألف جنيه.

أما فئة الهاتشباك الوحيدة من نسخة فوكاس ستباع بسعر رسمي 370 ألف جنيه.

أبرز المواصفات :

تعتمد فورد فوكاس الجديدة المصنعة بالكامل في المانيا على محرك دراجون3 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصان، عزم أقصى 151نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٦ نقلات.

تمتلك فوكاس الجديدة الحاصلة على تقييم 5 نجوم ببرنامج اختبارات التصادم الأوروبي، تصميمًا هيكليًا مختلفًا ونظام تعليق جديد يرفعان من صلابة السيارة على الطريق بنسبه 20٪ مقارنة بالجيل السابق، كما تمتلك نظام Electronic Stability وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني ونظام TC للتحكم في الجر.يتيح التصميم الخارجي والخطوط الجانبية للسيارة والشرائح النشطة خلف الشبكة الأمامية ذاتيه الإغلاق والفتح إمكانية التحكم في مقاومة السيارة للهواء من المقدمة لمزيد من الثبات على الطرق السريعة وعزل أكثر للضوضاء.

كما جاءت فوكاس الجديدة بمقصورة أكبر بفضل أبعادها الجديدة المقدمة بطول ٤.٦٤٧ مم، ١.٨٢٥ مم للعرض، أما الارتفاع ١.٤٧١ مم .