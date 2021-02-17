شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 234 فلس، ليغلق بذلك السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 245 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 230 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 233 بينما مستوى المقاومة هو 237 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد