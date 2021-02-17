شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يسجل أعلى مستوى في اربعة اشهر -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 226 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اربعة اشهر،متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 222 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 230 فلس كمستوى أول ثم 245 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 220 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 222.0 بينما مستوى المقاومة هو 229.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد