شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 42.90 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يحاول السهم اعادة اختبار مستوى الدعم الحالي عند 40 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.9 بينما مستوى المقاومة هو 43.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط