شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 288 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 280 فلس كمستوى أول ثم 260 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 280 بينما مستوى المقاومة هو 290 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط