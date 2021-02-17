شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) يتجاوز هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الأول عند 800 فلس، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 805 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 850 فلس كمستوى أول ثم 950 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 770 فلس

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 783.0 بينما مستوى المقاومة هو 816.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد