شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 72.70 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 75 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 68 فلس مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 76 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 72.4 بينما مستوى المقاومة هو 73.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط