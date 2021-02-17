شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 64.50 فلس، ليغلق بذلك السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 67 فلس كمستوى أول ثم 72 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.2 بينما مستوى المقاومة هو 65.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد