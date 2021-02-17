شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) قد يشهد جني أرباح -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى33.90 فلس منخفضا مقارنة بإغلاقه السابق، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 33 فلس كمستوى أول ثم 31 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 37.80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 33.8 بينما مستوى المقاومة هو 34.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط