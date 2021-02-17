شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ)يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 1.838 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.868 ريال، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 1.70 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.95 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.82 وبين مستوى المقاومة هو 1.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد