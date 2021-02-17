شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 17-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2.819 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويلامس السهم حاليا مستوى المقاومة 2.95 ريال، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لأسفل لوصول لمستوى الدعم 2.45 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.72 وبين مستوى المقاومة هو 2.87 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط