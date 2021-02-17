شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع للجلسة الـ11 على التوالي ويسجل أعلى مستوى له على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية "تويتر" خلال تعاملات يوم الثلاثاء للجلسة الحادية عشر على التوالي، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوى إغلاق في تاريخه خلال تداولات الجلسة.



وكشفت الشركة الأمريكية عن أن سوق الإعلانات الرقمية شهد انتعاشا في الآونة الأخيرة مما دفع السهم لتحقيق أطول سلسلة مكاسب في نحو ستة أشهر.



يأتي ذلك بعد إعلان "تويتر" في وقت سابق هذا الشهر عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخير من عام 2020 والتي شهدت تحقيق أرباح وإيرادات أفضل من توقعات المحللين.



ووقعت "تويتر" تحت دائرة الضوء بعد إعلانها أنها لن تعيد حساب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لنشاطه حتى لو فاز بفترة رئاسية جديدة في عام 2024.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 2.8% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 73.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 74.84 دولار، وهو الأعلى على الإطلاق، في حين سجل أقل سعر عند 71.8 دولار.