شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض بعد تقليص "بافيت" حصته في الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تداولات اليوم الثلاثاء عقب وثائق أكدت خفض الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" حصته في صانعة "آيفون".



وذكرت شركة "بركشاير هاثاواي" – التي يترأس إدارتها المستثمر "بافيت" – عن أنها زادت مشترياتها على أسهم شركات من بينها "شيفرون" للنفط والغاز الطبيعي.



لكن "بركشاير" حفضت حصتها في شركة "آبل" الأمريكية بنسبة 6% إلى 120 مليار دولار في الربع السنوي الرابع من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وذلك ببيع 57.2 مليون سهم، كما باع "بافيت" أسهما في بنوك "جيه بي مورجان تشيس" و"ويلز فارجو".



يأتي ذلك رغم أن "آبل" أعلنت في الآونة الأخيرة عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شهدت تحقيق إيرادات بأكثر من 100 مليار دولار في 3 أشهر للمرة الأولى في تاريخها.



وفي ختام التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 1.6% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 133.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 136 دولارا وأقل سعر عند 132.7 دولار.