شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يقلص مكاسبه لكنه يسجل إغلاقا قياسيا جديدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء حيث تراجع "ناسداك" و"إس أند بي 500" بينما ارتفع "داو جونز" إلى أعلى مستوى قياسي جديد.



يأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط الواردة من جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما ضغط على الأسهم.



ولا يزال الترقب مستمرا في الأسواق لنتائج المناقشات الدائرة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لتمرير حزمة تحفيز نقدي مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار وتهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 1% أو ما يعادل 58 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 60.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني 2020، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 60.3 دولار وأقل سعر عند 59.3 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 1.5% أو ما يعادل 92 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 63.35 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 31552 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31608 نقاط وأقل مستوى عند 31443 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 14047 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14175 نقطة وأقل مستوى عند 13995 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 3932 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3950 نقطة وأقل مستوى عند 3923 نقطة.