شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع بنحو 2.5% رغم ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والضغوط جراء ذلك على السلع بوجه عام.



وتعرضت عقود الذرة في وقت سابق لمبيعات فنية دفعتها بعيدا عن مستويات ارتفاع سجلت في تداولات الليلة الماضية.



ويرى مراقبون أن الصين سوف تواصل مشترياتها القوية على السلع الزراعية الأمريكية لا سيما الذرة والصويا الأمر الذي يدعم بدوره الطلب وانتعاش الأسعار.



يأتي ذلك على الرغم من استمرار القلق والمخاوف في الأسواق من تداعيات جائحة كورونا على الطلب وقيود الإغلاق المستمرة في بعض الدول.



هذا، وبحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز"، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى ما يقرب من 110 ملايين حالة إصابة فيما تجاوز عدد الوفيات مليونين و400 ألف حالة وفاة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.5% وأغلقت عند 5.52 دولار للبوشل، وهو أعلى سعر في الجلسة بينما بلغت السلعة الزراعية أدنى سعر عند 5.38 دولار.