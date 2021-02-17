شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق على تباين قرب أعلى مستوى في عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقفلت الأسواق الأوروبية متباينة الثلاثاء، حيث فقد الارتفاع العالمي في المخاطر المدعوم بآمال التعافي الاقتصادي قوته. وأنهى المؤشر العام ستوكس 600 الجلسة أسفل الخط الثابت جزئياً، حيث تشير القطاعات والبورصات الرئيسية في اتجاهين متعاكسين.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بأقل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2020، وتشير التقديرات الرسمية إلى انكماش بنسبة 0.6% على أساس فصلي.

ونما التوظيف عبر كتلة العملة الموحدة بنسبة 0.3% بين أكتوبر وديسمبر ، وفقًا ليوروستات، على الرغم من قيام العديد من الاقتصادات الرئيسية بإعادة إجراءات الإغلاق على مستوى القارة.

إلى ذلك، أظهر الاستطلاع الأخير من معهد الأبحاث الاقتصادية ZEW أن المعنويات الاقتصادية الألمانية ارتفعت بشكل غير متوقع إلى 71.2 نقطة في فبراير من 61.8 في الشهر السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا إلى 59.6.

على صعيد الأرباح ، أعلنت شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات عن أرباح صافية للعام 2020 بلغت 625 مليون يورو (758.6 مليون دولار)، بانخفاض حاد عن 1.73 مليار يورو في 2019. ومع ذلك، توقعت الشركة نموا يصل إلى 10% في أسواقها لعام 2021 وزادت أرباحها للمساهمين. وارتفع السهم بشكل هامشي.

كما أتت جولة قوية من الأرباح من شركتي التعدين جلينكور وBHP، ليرتفع سهم الأولى 2% والثانية 1.5%.

(وكالات)