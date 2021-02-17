شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار سلبي وسط ضغوط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو سلبي، وذلك بفعل ضغوط العملة الأمريكية وإقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.



يأتي ذلك بعد إغلاق أسواق الأسهم الأمريكية أمس الإثنين بسبب عطلة عيد الرؤساء في الولايات المتحدة وافتتحت جلسة اليوم عند مستويات قياسية.



ولا يزال الترقب مستمرا في الأسواق لنتائج المناقشات الدائرة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لتمرير حزمة تحفيز نقدي مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار وتهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي نهاية التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل سنت واحد إلى 27.325 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 28.075 دولار في حين سجل أقل سعر عند 26.870 دولار.