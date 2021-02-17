شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستقر إيجابياً مع إقبال الأسواق على أصول المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو إيجابي وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة.



ويركز الكثيرون في الأسواق على ما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول خطة التحفيز المقترحة من إدارة الرئيس "جو بايدن".



وتواصل الحكومة البريطانية الجهود من أجل السيطرة على الأزمة الصحية المتفشية في البلاد وحول العالم وهي جائحة كورونا.



وكانت بريطانيا قد أعلنت إغلاقا شاملا في يناير/كانون الثاني بسبب ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي في البلاد.



هذا، وبحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز"، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى ما يقرب من 110 ملايين حالة إصابة فيما تجاوز عدد الوفيات مليونين و400 ألف حالة وفاة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.3908، وسجل أعلى سعر عند 1.3952 في حين سجل أقل سعر عند 1.3869.