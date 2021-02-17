شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض وسط ارتفاع الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة ارتفاع أسواق الأسهم.



وكانت أسواق الأسهم الأمريكية قد أغلقت أمس بسبب عطلة عيد الرؤساء في الولايات المتحدة وافتتحت جلسة اليوم عند مستويات قياسية.



يأتي ذلك في ظل استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المناقشات الدائرة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لتمرير حزمة تحفيز نقدي مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار وتهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان عند التسوية بنسبة 1.3% أو ما يعادل 24.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عد 1799 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1827 دولارا وأقل سعر عند 1788.1 دولار.