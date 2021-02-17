شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلا مع تركيز الأسواق على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف عقب العودة من عطلة رسمية كانت بالأمس.



كانت أسواق الأسهم والسندات قد أغلقت أمس في وول ستريت بسبب عطلة عيد الرؤساء بالولايات المتحدة.



يأتي ذلك في ظل استمرار الترقب في الأسواق لنتائج المناقشات الدائرة بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لتمرير حزمة تحفيز نقدي مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار وتهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وتتواصل الجهود حول العالم في مكافحة جائحة "كورونا" في ظل استمرار تفشي الفيروس بوتيرة سريعة نظرا لظهور سلالات مختلفة من المرض في بعض الدول.



وتحاول شركات المستحضرات الطبية المساهمة في حل الأزمة من خلال طرح المزيد من جرعات لقاحاتها الواعدة، ومن أبرزها لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "موديرنا" وغيرهما.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.