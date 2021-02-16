الليرة التركية تتخلى عن مكاسبها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تخلت الليرة التركية يوم الثلاثاء عن مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة وهبطت 0.6% إلى 7.009 مقابل الدولار.

والاثنين لامست الليرة التركية مستوى 7 ليرات مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس الماضي، لتواصل صعودا بدأ منذ 3 أشهر بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وبلغت العملة 7.0085 ليرة للدولار لتصل بمكاسبها منذ بداية العام الجاري إلى ما يزيد عن ستة بالمئة.

وفي وقت سابق، بلغت مستوى سبع ليرات وهو أقوى مستوياتها منذ الخامس من أغسطس 2020.

وصعدت العملة بما يزيد عن 20 بالمئة منذ تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين في أوائل نوفمبر الماضي، مما عزز التوقعات لتبني سياسة تقليدية بدرجة أكبر.

ورفع البنك أسعار الفائدة منذ ذلك الحين 17 بالمئة من 10.25 بالمئة.