124 % زيادة في إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة للاستثمار الجريء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة نموا بنسبة 124% في إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة للاستثمار الجريء، بحسب تقرير الشركة السعودية للاستثمار الجريء، مبينا أن عام 2020 بلغت الاستثمارات فيه 570 مليون ريال مقابل 255 مليونا في عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

وبين التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة عبر جميع برامجها بلغ 1.017 مليار ريال ، فيما قدر إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 4.26 مليارات ريال، وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 17 صندوقا، استثمرت في 63 شركة سعودية ناشئة من خلال 88 صفقة حتى الآن، وتصل فترة استثمار الصناديق خمس سنوات، وتشمل عدة قطاعات مثل التجارة الالكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات والتعليم والتوصيل والنقل.

وبين التقرير الذي سلط الضوء على أثر أعمال الشركة في منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة، زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 81% ليصل عددها إلى 47 مقابل 26 فقط في 2018، ونمو عدد الصفقات ليصل إلى 88 صفقة في 2020 محققة زيادة بلغت 54% عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 57 صفقة.

وتناول التقرير نجاح استراتيجية الشركة خلال العامين الماضيين في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والإسهام في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حاليا إلى أربع مجموعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن المملكة تشهد تناميا كبيرا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محليا وعالميا، مؤكدا حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست في أواخر عام 2018 كشركة سعودية حكومية برأسمال 2.8 مليار ريال سعودي لتنفيذ مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» كإحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص.

قيمة الاستثمارات المخصصة للاستثمار الجريء

نسبة النمو 124%

2018

255 مليون ريال

2020

570 مليون ريال

أبرز ما حققته برامج الشركة السعودية للاستثمار الجريء:

إجمالي استثمارات الشركة 1.017 مليار ريال

إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء 4.26 مليارات ريال

عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 17 صندوقا

عدد الشركات 63 شركة سعودية ناشئة فترة استثمار الصناديق 5 سنوات

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