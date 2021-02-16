شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع مشتركي غرفة الشرقية 8.6% في 2020 رغم الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد المشتركين في غرفة الشرقية بنسبة 8.6% ليصل إلى 104 آلاف مشترك بنهاية 2020، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا خلال العام الماضي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم الخالدي، خلال اجتماع الجمعية العامة للغرفة، أن عدد المشتركين الساري اشتراكهم حتى نهاية العام الماضي بلغ 104,942 مشتركا مقارنة بـ96,634 مشتركا حتى نهاية 2019، مستعرضا الخدمات التي قدمتها الغرفة خلال جائحة كورونا عن بعد عبر بوابتها الالكترونية، حيث أطلقت نحو 11 مبادرة، وعقدت 106 محاضرات وورش عمل و107 اجتماعات للجان و110 اجتماعات لفرق العمل، ونظمت 137 استضافة وزيارة ولقاء مع المسؤولين، إضافة إلى إجراء عدد من البحوث الاستقصائية لاستطلاع مرئيات رجال الأعمال بمشاركة 396 منشأة، وأعدت 9 دراسات وأوراق عمل متخصصة توضح مرئيات قطاع الأعمال والحلول المقترحة في ظل الأزمة، وأكثر من 61 دراسة وتقريرا اقتصاديا وورقة عمل متخصصة، و25 تقريرا اقتصاديا حول العلاقات التجارية بين المملكة وعدد من الدول، ونحو 18 مرئية عن موضوعات اقتصادية مختلفة، وتزويد المشتركين بأكثر من 4902 خدمة معلوماتية، ومثلت بيانات قاعدة المشتركين نحو 79.6% من إجمالي الخدمات.

وأشار إلى استمرار تقديم خدمات الاشتراكات والتصديقات من خلال بوابة الخدمات الالكترونية ومراكزها في الخبر والجبيل، حيث بلغت الخدمات التي قدمتها أكثر من 140 ألف خدمة، كما قام مركز الاتصال الموحد والدعم الفني بالرد على أكثر من 10 آلاف اتصال واستفسار خلال فترة الأزمة، وكذلك استمرت أعمال وأنشطة واجتماعات لجان الأعمال والمجالس التنفيذية عن بعد باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة.

وأفاد الخالدي بأن عدد المستفيدين من الاستشارات القانونية التي قدمتها الغرفة لمشتركيها بلغ نحو 423 مستفيدا، منها 207 استشارات هاتفية، و199 استشارة بحضور شخصي، وقدمت 17 استشارة عن طريق البريد الالكتروني، وبلغ عدد قضايا التحكيم 26 قضية والانتهاء من 18 قضية، وبلغ عدد قضايا الأوراق التجارية (الاحتجاج) 220 قضية والانتهاء من 19 قضية، وعدد قضايا الخلافات التجارية 19 قضية والانتهاء من 14 قضية.

وذكر أن مركز غرفة الشرقية للتوظيف نظم العام الماضي 12 لقاء للتوظيف بالتعاون مع عدد من المنشآت، شارك فيها 1600 طالب عمل، قدمت خلالها 1637 وظيفة من 19 شركة، أما إجمالي عدد الفرص الوظيفية التي عرضت خلال الموقع الالكتروني للمركز 1410 فرص، وبلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الموقع 71 منشأة، فيما نفذت 26 برنامجا تدريبيا قصيرا، وقدمت 5 دبلومات تأهيلية طويلة، و31 نشاطا تدريبيا، وبلغ عدد الأيام التدريبية المنفذة نحو 181 يوما تدريبيا، وبلغ عدد المتدربين بمركز التدريب 940 متدربا ومتدربة.