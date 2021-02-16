الخريف يتفقد تجهيزات المدينة الصناعية بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف، المدينة الصناعية بجازان للوقوف على التجهيزات والخدمات المقدمة للمستثمرين، والاطلاع على سير العمل بالمشاريع، حيث كان في استقباله مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم ومسؤولو المدينة.

وشملت الزيارة عددا من المصانع المنتجة، ومنها مصنع شركة الصناعات الدولية المتقدمة لصناعة الكرتون، الذي تصل مساحته الكلية إلى 21.878م² بإجمالي استثمارات تقارب الـ100 مليون ريال، ويستهدف التصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط وقارتي آسيا وأوروبا، وكذلك مصنع مصفاة تلال لإعادة تدوير الزيت المستخدم oil base بإجمالي استثمارات 72 مليون ريال على مساحة تصل إلى 11,017 م²، بالإضافة إلى مصنع التاج الأولي للأنترلوك والذي يبلغ حجم استثماراته 34 مليون ريال على مساحة 38,250م².

بدوره بين السالم أن «مدن» حريصة على توفير أفضل الخدمات والمنتجات بمدنها الصناعية لدعم شركائها بالقطاع الخاص، وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مفيدا بأن استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودعم النمو في القطاعات الواعدة واستثمار المزايا النسبية بمختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المدينة الصناعية بجازان تأسست عام 2009م على مساحة 39 مليون م² منها 2،9 ملايين م² تم تطويرها وتقع ضمن القطاع الغربي الذي تشرف عليه «مدن» ويشمل 13 مدينة صناعية، وتحتضن 49 عقدا صناعيا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم العديد من الصناعات منها: المنتجات الغذائية، الصناعات التحويلية الأخرى، الأثاث، الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، المنتجات الصيدلانية، المواد الكيميائية ومنتجاتها، المعدات الكهربائية، فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، منتجات المطاط والبلاستيك، منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج.

وتقوم المدينة حاليا بالعديد من المشاريع الجاري تنفيذها لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرزها إنشاء 8 مصانع جاهزة بمساحة 1,500م² ومصنع جاهز بمساحة 5,000م²