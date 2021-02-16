شكرا لقرائتكم خبر 70 % وفر في استهلاك الكهرباء بعد استبدال إنارة شوارع مكة بمصابيح مرشدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) مع أمانة العاصمة المقدسة مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع مكة المكرمة، حيث تم إنهاء المرحلة الأولى باستبدال أكثر من 55 ألف مصباح من إنارة العاصمة المقدسة،

وأفادت ترشيد أنه من المتوقع أن ينتج من هذا المشروع وفر قدره 70% من استهلاك الكهرباء البالغ نحو 87 مليون كيلو وات ساعة، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بمصابيح مرشدة تعمل بتقنية الليد (LED).

وأوضح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة ترشيد أن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنية على الشوارع الواقعة تحت أعمال كل مرحلة، إذ تشمل هذه الدراسة المسوحات الميدانية متضمنة قياسات فنية عدة من أهمها العرض والامتداد للشارع، وأبعاد أعمدة الإنارة على كل شارع، وارتفاعها، وامتداد الأذرع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان مستويات الإضاءة المثلى.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذه المرحلة تساوي تفادي 41 ألف طن من الانبعاثات الكربونية الضارة سنويا، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة نحو 684 ألف شتلة.

وكانت ترشيد قد أنجزت المراحل الأولى والثانية من استبدال إنارة شوارع مدينة جدة، والمرحلة الأولى أيضا من استبدال إنارة شوارع المدينة المنورة، وبدأت العمل في محافظة الطائف، بالإضافة إلى أن ترشيد قد أتمت استبدال أكثر من 1,000,000 مصباح من الإنارة التقليدية إلى إضاءة الـ LED في عدد من طرقات وشوارع مناطق ومدن المملكة العام الماضي 2020، وذلك ضمن خططها التي تستهدف إعادة تأهيل 2.5 مليون مصباح.

وتأتي هذه الجهود ضمن السعي لتحقيق أهداف استراتيجية عدة من أهمها رفع كفاءة استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي وفق الممارسات العالمية، وتطوير قطاع حيوي لكفاءة الطاقة قادر على تلبية الطلب المتزايد لمثل هذه الخدمات، واستقطاب الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة بكفاءة الطاقة، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية وتطويرها للارتقاء بها إلى المستويات الفنية العالمية.

مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع مكة

المرحلة الأولى:

استبدال 55 ألف مصباح

حجم الاستهلاك

87 مليون كيلووات ساعة

الوفر 70% من استهلاك الكهرباء

نسبة التوفير:

تساوي تفادي 41 ألف طن من الانبعاثات الكربونية

تعادل الأثر البيئي لزراعة نحو 684 ألف شتلة