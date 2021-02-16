شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأهرام للطباعة والتغليف، المصرية للدواجن، بي انفستمنتس القابضة، جولدن تكس للأصواف، راية القابضة للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، مصر للفنادق، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للإسكان والتعمير، الدلتا للسكر، التوفيق للتأجير التمويلي، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الحديد والصلب المصرية، مستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 466.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 14.8 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، 5.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 22.2 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 24.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 11534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 4424 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 1302 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 18.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 15.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 6.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.72%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 15.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.60%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 12.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.27%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 65.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.28%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 38.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.